NASDAQ Composite Index-Papier Fulton Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fulton Financial-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Fulton Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Fulton Financial-Papier bei 14,20 USD. Bei einem Fulton Financial-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 704,225 Fulton Financial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 950,70 USD, da sich der Wert eines Fulton Financial-Anteils am 01.12.2025 auf 18,39 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,51 Prozent gesteigert.
Fulton Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
