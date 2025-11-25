NASDAQ Composite Index-Titel Fulton Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fulton Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Fulton Financial-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Fulton Financial-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Fulton Financial-Aktie an diesem Tag 13,12 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Fulton Financial-Aktie investiert hat, hat nun 76,220 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2025 auf 17,75 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 352,90 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,29 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Fulton Financial belief sich zuletzt auf 3,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at