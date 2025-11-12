NASDAQ Composite Index-Papier Glacier Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Glacier Bancorp von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Glacier Bancorp-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Glacier Bancorp-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Glacier Bancorp-Aktie an diesem Tag bei 57,15 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Glacier Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,750 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 74,45 USD, da sich der Wert eines Glacier Bancorp-Papiers am 11.11.2025 auf 42,55 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 25,55 Prozent vermindert.

Glacier Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at