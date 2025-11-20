NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heartland Express von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Heartland Express-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Heartland Express-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 19,26 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Heartland Express-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 51,921 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 368,12 USD, da sich der Wert eines Heartland Express-Anteils am 19.11.2025 auf 7,09 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 63,19 Prozent.

Heartland Express war somit zuletzt am Markt 564,55 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at