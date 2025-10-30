Heartland Express Aktie

WKN: 887890 / ISIN: US4223471040

Lohnender Heartland Express-Einstieg? 30.10.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Papier Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Heartland Express von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Heartland Express-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Heartland Express-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Heartland Express-Papier bei 11,04 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Heartland Express-Aktie investiert, befänden sich nun 90,580 Heartland Express-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Heartland Express-Aktie auf 7,72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 699,28 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 30,07 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Heartland Express einen Börsenwert von 595,33 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

