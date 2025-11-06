Heartland Express Aktie

WKN: 887890 / ISIN: US4223471040

Investmentbeispiel 06.11.2025 16:05:18

NASDAQ Composite Index-Wert Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Heartland Express von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Heartland Express-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Heartland Express-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,63 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Heartland Express-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 733,676 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 663,98 USD, da sich der Wert einer Heartland Express-Aktie am 05.11.2025 auf 7,72 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 43,36 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Heartland Express eine Marktkapitalisierung von 589,64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

