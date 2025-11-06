Heartland Express Aktie
WKN: 887890 / ISIN: US4223471040
|Investmentbeispiel
|
06.11.2025 16:05:18
NASDAQ Composite Index-Wert Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Heartland Express von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Heartland Express-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,63 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Heartland Express-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 733,676 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 663,98 USD, da sich der Wert einer Heartland Express-Aktie am 05.11.2025 auf 7,72 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 43,36 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete Heartland Express eine Marktkapitalisierung von 589,64 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Heartland Express Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Heartland Express Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Heartland Express Inc.
|6,55
|-1,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.