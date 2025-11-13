Heartland Express Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Heartland Express-Aktie: So viel Verlust hätte eine Heartland Express-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 13.11.2020 wurde das Heartland Express-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 18,94 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Heartland Express-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,280 Heartland Express-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Heartland Express-Papiers auf 7,74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 40,87 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 59,13 Prozent gleich.
Am Markt war Heartland Express jüngst 596,91 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
