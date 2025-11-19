NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Commerce-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heritage Commerce von vor 3 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Heritage Commerce-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Heritage Commerce-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 14,54 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6,878 Heritage Commerce-Aktien im Depot. Die gehaltenen Heritage Commerce-Papiere wären am 18.11.2025 70,43 USD wert, da der Schlussstand 10,24 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -29,57 Prozent.

Der Heritage Commerce-Wert an der Börse wurde auf 623,74 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at