19.11.2025 16:04:45
NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Commerce-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heritage Commerce von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurde das Heritage Commerce-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 14,54 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6,878 Heritage Commerce-Aktien im Depot. Die gehaltenen Heritage Commerce-Papiere wären am 18.11.2025 70,43 USD wert, da der Schlussstand 10,24 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -29,57 Prozent.
Der Heritage Commerce-Wert an der Börse wurde auf 623,74 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
