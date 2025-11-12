Heritage Commerce Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Commerce-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Heritage Commerce von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Heritage Commerce-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Heritage Commerce-Anteile betrug an diesem Tag 10,79 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 926,784 Heritage Commerce-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Heritage Commerce-Papiers auf 10,74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 953,66 USD wert. Damit wäre die Investition 0,46 Prozent weniger wert.
Der Heritage Commerce-Wert an der Börse wurde auf 657,67 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
