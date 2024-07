NASDAQ Composite Index-Papier Heritage Commerce-Aktie: So viel Verlust hätte eine Heritage Commerce-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Heritage Commerce eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Heritage Commerce-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 12,13 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Heritage Commerce-Aktie investiert hätte, hätte er nun 824,402 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 8,51 USD gerechnet, wäre die Investition nun 7 015,66 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 29,84 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Heritage Commerce bezifferte sich zuletzt auf 514,13 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at