Hooker Furniture Aktie
WKN: 984297 / ISIN: US4390381006
|Performance im Blick
|
29.10.2025 16:04:56
NASDAQ Composite Index-Papier Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hooker Furniture von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurden Hooker Furniture-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 25,48 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 392,465 Hooker Furniture-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 445,84 USD, da sich der Wert eines Hooker Furniture-Anteils am 28.10.2025 auf 8,78 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 65,54 Prozent eingebüßt.
Am Markt war Hooker Furniture jüngst 94,58 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!