Hooker Furniture Aktie

Hooker Furniture für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 984297 / ISIN: US4390381006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Performance im Blick 29.10.2025 16:04:56

NASDAQ Composite Index-Papier Hooker Furniture-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Hooker Furniture von vor 10 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Hooker Furniture-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurden Hooker Furniture-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 25,48 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 392,465 Hooker Furniture-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 445,84 USD, da sich der Wert eines Hooker Furniture-Anteils am 28.10.2025 auf 8,78 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 65,54 Prozent eingebüßt.

Am Markt war Hooker Furniture jüngst 94,58 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hooker Furniture Corp.mehr Nachrichten