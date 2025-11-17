NASDAQ Composite Index-Papier Hub Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hub Group von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Hub Group-Aktien verlieren können.

Am 17.11.2024 wurden Hub Group-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 49,66 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hub Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,014 Hub Group-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Hub Group-Papiers auf 35,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 71,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,43 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Hub Group belief sich zuletzt auf 2,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at