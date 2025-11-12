NASDAQ Composite Index-Wert Huntington Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huntington Bancshares von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Huntington Bancshares-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Huntington Bancshares-Papier statt. Der Schlusskurs des Huntington Bancshares-Papiers betrug an diesem Tag 11,29 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Huntington Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 885,740 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Huntington Bancshares-Papiers auf 15,82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 012,40 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40,12 Prozent angezogen.

Insgesamt war Huntington Bancshares zuletzt 24,84 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at