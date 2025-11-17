NASDAQ Composite Index-Papier IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMAX von vor 5 Jahren eingefahren

IMAX Aktie
Vor 5 Jahren wurde das IMAX-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die IMAX-Aktie bei 15,30 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die IMAX-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 653,595 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der IMAX-Aktie auf 35,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 875,82 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 128,76 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von IMAX bezifferte sich zuletzt auf 1,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
