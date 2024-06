NASDAQ Composite Index-Papier IMAX-Aktie: So viel Verlust hätte ein IMAX-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das IMAX-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 17,96 USD. Bei einem IMAX-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 55,679 IMAX-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 857,46 USD, da sich der Wert eines IMAX-Anteils am 14.06.2024 auf 15,40 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 14,25 Prozent eingebüßt.

IMAX erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 811,79 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at