Independent Bank Aktie
WKN: 907842 / ISIN: US4538361084
|Investmentbeispiel
|
24.11.2025 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Independent Bank von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Independent Bank-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Independent Bank-Anteile letztlich bei 73,98 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 13,517 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Independent Bank-Aktie auf 69,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 944,31 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 5,57 Prozent vermindert.
Der Marktwert von Independent Bank betrug jüngst 3,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!