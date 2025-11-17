NASDAQ Composite Index-Papier Independent Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Independent Bank-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Independent Bank-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Independent Bank-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 49,71 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,012 Independent Bank-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Independent Bank-Papiers auf 69,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 139,13 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 39,13 Prozent erhöht.

Independent Bank wurde am Markt mit 3,41 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at