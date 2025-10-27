Independent Bank Aktie

Independent Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907842 / ISIN: US4538361084

Frühe Investition 27.10.2025 16:04:05

NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Independent Bank von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Independent Bank-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Independent Bank-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Independent Bank-Aktie letztlich bei 61,85 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,617 Independent Bank-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 111,88 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Anteils am 24.10.2025 auf 69,20 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 11,88 Prozent gesteigert.

Independent Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Independent Bank Corp. (Massachusetts) 67,04 -1,83% Independent Bank Corp. (Massachusetts)

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer zu kleinen Abgaben tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

