NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Independent Bank von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Independent Bank-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Independent Bank-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Independent Bank-Aktie letztlich bei 61,85 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,617 Independent Bank-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 111,88 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Anteils am 24.10.2025 auf 69,20 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 11,88 Prozent gesteigert.

Independent Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at