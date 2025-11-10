Independent Bank Aktie

Independent Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907842 / ISIN: US4538361084

Rentables Independent Bank-Investment? 10.11.2025 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel hätte eine Independent Bank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Independent Bank eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Independent Bank-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Independent Bank-Papier bei 71,18 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Independent Bank-Papier investiert hätte, hätte er nun 140,489 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 901,66 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Papiers am 07.11.2025 auf 70,48 USD belief. Mit einer Performance von -0,98 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Independent Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 3,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Independent Bank Corp. (Massachusetts) 69,73 -0,58% Independent Bank Corp. (Massachusetts)

Börse aktuell - Live Ticker

Ende des US-Shutdowns in Sicht: ATX mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen - Dow-Rekord -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen schlossen zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

