NASDAQ Composite Index-Titel Independent Bank-Aktie: So viel hätte eine Independent Bank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Independent Bank eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Independent Bank-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Independent Bank-Papier bei 71,18 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Independent Bank-Papier investiert hätte, hätte er nun 140,489 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 901,66 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Papiers am 07.11.2025 auf 70,48 USD belief. Mit einer Performance von -0,98 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Independent Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 3,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at