NASDAQ Composite Index-Papier Inter Parfums-Aktie: So viel hätte eine Investition in Inter Parfums von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Inter Parfums-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Inter Parfums-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 124,90 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,801 Inter Parfums-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 67,11 USD, da sich der Wert eines Inter Parfums-Anteils am 17.11.2025 auf 83,82 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 32,89 Prozent abgenommen.

Inter Parfums erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at