NASDAQ Composite aktuell: So performt der NASDAQ Composite aktuell

Derzeit wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,57 Prozent stärker bei 22 560,88 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,118 Prozent auf 22 459,27 Punkte an der Kurstafel, nach 22 432,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22 446,89 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22 821,24 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,998 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, mit 22 679,97 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 19.08.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 21 314,95 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 19.11.2024, bei 18 987,47 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 17,01 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Modine Manufacturing (+ 9,72 Prozent auf 143,26 USD), Volvo (B) (+ 8,08 Prozent auf 28,75 USD), Dorel Industries (+ 7,20 Prozent auf 1,27 USD), Microvision (+ 7,07 Prozent auf 1,01 USD) und Monro Muffler Brake (+ 6,05 Prozent auf 18,06 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Geospace Technologies (-14,51 Prozent auf 19,39 USD), Powell Industries (-10,60 Prozent auf 287,57 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9,29 Prozent auf 187,59 USD), Inter Parfums (-9,00 Prozent auf 78,09 USD) und Cogent Communications (-8,73 Prozent auf 18,08 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 19 573 234 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,915 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Im NASDAQ Composite hat die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Cogent Communications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

