Intuit Aktie
WKN: 886053 / ISIN: US4612021034
|Frühes Investment
|
29.10.2025 16:04:56
NASDAQ Composite Index-Papier Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intuit-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Intuit-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Intuit-Anteile an diesem Tag 325,61 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,071 Intuit-Papiere. Die gehaltenen Intuit-Anteile wären am 28.10.2025 2 085,10 USD wert, da der Schlussstand 678,93 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 108,51 Prozent angezogen.
Insgesamt war Intuit zuletzt 189,68 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!