NASDAQ Composite Index-Wert Intuit-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intuit-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 01.10.2020 wurden Intuit-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 332,34 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,301 Intuit-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 205,49 USD, da sich der Wert einer Intuit-Aktie am 30.09.2025 auf 682,91 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 205,49 USD entspricht einer Performance von +105,49 Prozent.

Am Markt war Intuit jüngst 193,40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

