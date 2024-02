NASDAQ Composite Index-Papier Intuitive Surgical-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intuitive Surgical von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Intuitive Surgical-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Intuitive Surgical-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 250,05 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Intuitive Surgical-Papier investiert hätte, hätte er nun 39,992 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 16.02.2024 15 142,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 378,63 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 51,42 Prozent vermehrt.

Alle Intuitive Surgical-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 134,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at