NASDAQ Composite Index-Wert Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intuitive Surgical-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Intuitive Surgical eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Intuitive Surgical-Papier statt. Zum Handelsende standen Intuitive Surgical-Anteile an diesem Tag bei 531,64 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,810 Intuitive Surgical-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2025 auf 546,71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 283,46 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 10 283,46 USD, was einer positiven Performance von 2,83 Prozent entspricht.

Intuitive Surgical war somit zuletzt am Markt 194,77 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at