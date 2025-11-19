J.B. Hunt Transportation Services Aktie

J.B. Hunt Transportation Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 885365 / ISIN: US4456581077

Rentable JB Hunt Transportation Services-Investition? 19.11.2025 16:04:45

NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JB Hunt Transportation Services-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in JB Hunt Transportation Services-Aktien verdienen können.

Das JB Hunt Transportation Services-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 133,78 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,747 JB Hunt Transportation Services-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 18.11.2025 121,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 162,03 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 21,12 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete JB Hunt Transportation Services eine Marktkapitalisierung von 15,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu J.B. Hunt Transportation Services Inc.

Analysen zu J.B. Hunt Transportation Services Inc.

Aktien in diesem Artikel

J.B. Hunt Transportation Services Inc. 139,85 1,12% J.B. Hunt Transportation Services Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX fest -- DAX klar im Plus -- Börsen in Fernost schließen uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag steigen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

