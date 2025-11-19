NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JB Hunt Transportation Services-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

J.B. Hunt Transportation Services Aktie
Das JB Hunt Transportation Services-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 133,78 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,747 JB Hunt Transportation Services-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 18.11.2025 121,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 162,03 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 21,12 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete JB Hunt Transportation Services eine Marktkapitalisierung von 15,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
