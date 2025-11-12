NASDAQ Composite Index-Papier JB Hunt Transportation Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JB Hunt Transportation Services-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in JB Hunt Transportation Services eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden JB Hunt Transportation Services-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der JB Hunt Transportation Services-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 185,40 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 53,937 JB Hunt Transportation Services-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der JB Hunt Transportation Services-Aktie auf 168,03 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 063,11 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9,37 Prozent abgenommen.

Am Markt war JB Hunt Transportation Services jüngst 16,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

