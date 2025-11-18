NASDAQ Composite Index-Papier Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lancaster Colony-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Lancaster Colony-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Lancaster Colony-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 180,04 USD. Bei einem Lancaster Colony-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,554 Lancaster Colony-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2025 auf 168,07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 933,51 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6,65 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Lancaster Colony einen Börsenwert von 4,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at