Lancaster Colony Aktie
WKN: 858141 / ISIN: US5138471033
|Lancaster Colony-Investmentbeispiel
|
11.11.2025 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lancaster Colony von vor 10 Jahren abgeworfen
Lancaster Colony-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Lancaster Colony-Papier an diesem Tag bei 112,16 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Lancaster Colony-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,892 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Lancaster Colony-Aktie auf 172,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153,74 USD wert. Damit wäre die Investition um 53,74 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Lancaster Colony bezifferte sich zuletzt auf 4,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
