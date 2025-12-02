NASDAQ Composite Index-Papier Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Manhattan Associates-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Manhattan Associates Aktie
Heute vor 5 Jahren wurden Manhattan Associates-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Manhattan Associates-Aktie bei 101,85 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 98,184 Manhattan Associates-Aktien im Depot. Die gehaltenen Manhattan Associates-Papiere wären am 01.12.2025 17 337,26 USD wert, da der Schlussstand 176,58 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 73,37 Prozent gesteigert.
Manhattan Associates wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,64 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
