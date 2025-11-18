NASDAQ Composite Index-Papier Manhattan Associates-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Manhattan Associates von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Manhattan Associates-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das Manhattan Associates-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 271,64 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Manhattan Associates-Aktie investiert, befänden sich nun 0,368 Manhattan Associates-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2025 gerechnet (170,94 USD), wäre die Investition nun 62,93 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 37,07 Prozent.

Manhattan Associates erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at