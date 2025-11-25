Manhattan Associates Aktie
WKN: 913804 / ISIN: US5627501092
25.11.2025 16:05:09
NASDAQ Composite Index-Papier Manhattan Associates-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Manhattan Associates von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Manhattan Associates-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 123,77 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Manhattan Associates-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 8,080 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 171,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 385,23 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +38,52 Prozent.
Alle Manhattan Associates-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
