NASDAQ Composite Index-Papier Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordson von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Nordson-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 143,27 USD. Bei einem Nordson-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,980 Nordson-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Nordson-Aktien wären am 08.05.2024 1 891,53 USD wert, da der Schlussstand 271,00 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 89,15 Prozent.

Insgesamt war Nordson zuletzt 15,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at