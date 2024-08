NASDAQ Composite Index-Papier Northern Trust-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Northern Trust von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Northern Trust gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Northern Trust-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 89,33 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,119 Northern Trust-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 95,03 USD, da sich der Wert einer Northern Trust-Aktie am 02.08.2024 auf 84,89 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 4,97 Prozent.

Zuletzt verbuchte Northern Trust einen Börsenwert von 17,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at