NASDAQ Composite Index-Papier NOVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in NOVA von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in NOVA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 13.11.2022 wurde die NOVA-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 89,89 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,112 NOVA-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 346,93 USD, da sich der Wert eines NOVA-Papiers am 12.11.2025 auf 311,86 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 246,93 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von NOVA bezifferte sich zuletzt auf 9,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at