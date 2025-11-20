NASDAQ Composite Index-Papier Open Text-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Open Text von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Open Text-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Open Text-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse TSX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Open Text-Papier bei 38,79 CAD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CAD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 25,780 Open Text-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 202,89 CAD, da sich der Wert einer Open Text-Aktie am 19.11.2025 auf 46,66 CAD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 20,29 Prozent.

Open Text wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,64 Mrd. CAD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at