OraSure Technologies Aktie
WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089
|OraSure Technologies-Investmentbeispiel
|
14.11.2025 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Papier OraSure Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in OraSure Technologies von vor 10 Jahren gekostet
Am 14.11.2015 wurde das OraSure Technologies-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die OraSure Technologies-Anteile bei 5,87 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die OraSure Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 1 703,578 OraSure Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2025 auf 2,28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 884,16 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 61,16 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete OraSure Technologies eine Marktkapitalisierung von 176,94 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
