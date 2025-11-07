OraSure Technologies Aktie
WKN: 881351 / ISIN: US68554V1089
|Lohnende OraSure Technologies-Investition?
|
07.11.2025 16:05:06
NASDAQ Composite Index-Papier OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OraSure Technologies von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden OraSure Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 13,31 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die OraSure Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 75,131 OraSure Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 06.11.2025 180,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,40 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 81,97 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von OraSure Technologies belief sich zuletzt auf 185,17 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OraSure Technologies Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu OraSure Technologies Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|OraSure Technologies Inc.
|2,08
|-0,95%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.