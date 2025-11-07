NASDAQ Composite Index-Papier OraSure Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OraSure Technologies von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die OraSure Technologies-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden OraSure Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 13,31 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die OraSure Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 75,131 OraSure Technologies-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 06.11.2025 180,32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2,40 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 81,97 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von OraSure Technologies belief sich zuletzt auf 185,17 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at