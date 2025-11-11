NASDAQ-Handel So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Nachmittag

In New York ist heute ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Dienstag geht es im NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,19 Prozent auf 23 483,46 Punkte nach unten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,508 Prozent auf 23 407,72 Punkte an der Kurstafel, nach 23 527,17 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 508,44 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 23 315,28 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, lag der NASDAQ Composite bei 22 204,43 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 11.08.2025, mit 21 385,40 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 11.11.2024, den Stand von 19 298,76 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 21,80 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 019,99 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 784,03 Zählern.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell SurModics (+ 49,47 Prozent auf 40,76 USD), Comtech Telecommunications (+ 8,67 Prozent auf 3,26 USD), Century Casinos (+ 8,07 Prozent auf 1,74 USD), OraSure Technologies (+ 6,44 Prozent auf 2,48 USD) und Repligen (+ 6,01 Prozent auf 154,42 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Century Aluminum (-12,97 Prozent auf 28,12 USD), Donegal Group B (-9,89 Prozent auf 14,57 USD), Innodata (-8,94 Prozent auf 62,41 USD), SMC (-7,85 Prozent auf 340,68 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-7,02 Prozent auf 4,37 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 26 851 358 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,955 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Im NASDAQ Composite präsentiert die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Cogent Communications-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

