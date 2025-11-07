PC Connection Aktie

PC Connection für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912670 / ISIN: US69318J1007

PC Connection-Anlage unter der Lupe 07.11.2025 16:05:06

NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PC Connection-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen PC Connection-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die PC Connection-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 49,79 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 200,844 PC Connection-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2025 gerechnet (57,68 USD), wäre das Investment nun 11 584,66 USD wert. Mit einer Performance von +15,85 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von PC Connection bezifferte sich zuletzt auf 1,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

PC Connection Inc. 49,80 -0,40% PC Connection Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

