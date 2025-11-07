NASDAQ Composite Index-Papier PC Connection-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PC Connection-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen PC Connection-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die PC Connection-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 49,79 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 200,844 PC Connection-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.11.2025 gerechnet (57,68 USD), wäre das Investment nun 11 584,66 USD wert. Mit einer Performance von +15,85 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von PC Connection bezifferte sich zuletzt auf 1,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at