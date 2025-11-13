Pegasystems Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Pegasystems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pegasystems von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Pegasystems-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Pegasystems-Anteile an diesem Tag bei 60,43 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Pegasystems-Aktie investiert, befänden sich nun 16,548 Pegasystems-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2025 auf 59,25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 980,47 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 1,95 Prozent.
Der Marktwert von Pegasystems betrug jüngst 10,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
