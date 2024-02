NASDAQ Composite Index-Papier Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Photronics von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Photronics gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Photronics-Papier statt. Der Schlusskurs der Photronics-Aktie betrug an diesem Tag 18,41 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 543,183 Photronics-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.02.2024 auf 31,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 110,27 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +71,10 Prozent.

Am Markt war Photronics jüngst 2,10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at