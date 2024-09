NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Prosperity Bancshares-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden Prosperity Bancshares-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 56,85 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 175,901 Prosperity Bancshares-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.09.2024 auf 72,52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 756,38 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +27,56 Prozent.

Zuletzt verbuchte Prosperity Bancshares einen Börsenwert von 6,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at