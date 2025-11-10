Prosperity Bancshares Aktie

Prosperity Bancshares

WKN: 923484 / ISIN: US7436061052

Rentable Prosperity Bancshares-Anlage? 10.11.2025 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prosperity Bancshares von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Prosperity Bancshares eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 10.11.2024 wurde die Prosperity Bancshares-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 80,09 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Prosperity Bancshares-Aktie investierten, hätten nun 12,486 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 07.11.2025 843,18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 67,53 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 15,68 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Prosperity Bancshares belief sich zuletzt auf 6,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

