NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades QUALCOMM-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 157,92 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das QUALCOMM-Papier investiert hätte, hätte er nun 63,323 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des QUALCOMM-Papiers auf 176,12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 152,48 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11,52 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete QUALCOMM eine Marktkapitalisierung von 192,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at