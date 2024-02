NASDAQ Composite Index-Papier Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Safety Insurance Group von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Safety Insurance Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Safety Insurance Group-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Safety Insurance Group-Anteile letztlich bei 54,32 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Safety Insurance Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,841 Anteile im Depot. Die gehaltenen Safety Insurance Group-Anteile wären am 07.02.2024 149,25 USD wert, da der Schlussstand 81,07 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 49,25 Prozent.

Insgesamt war Safety Insurance Group zuletzt 1,21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at