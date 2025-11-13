NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Safety Insurance Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Safety Insurance Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Safety Insurance Group-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 55,27 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Safety Insurance Group-Aktie investierten, hätten nun 18,093 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2025 1 389,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 76,77 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 38,90 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Safety Insurance Group bezifferte sich zuletzt auf 1,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at