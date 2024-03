NASDAQ Composite Index-Papier Safety Insurance Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Safety Insurance Group von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Safety Insurance Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 28.03.2019 wurde die Safety Insurance Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 88,36 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Safety Insurance Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11,317 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 81,77 USD gerechnet, wäre die Investition nun 925,42 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 7,46 Prozent.

Safety Insurance Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,19 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

