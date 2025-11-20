NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Safety Insurance Group von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Safety Insurance Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurden Safety Insurance Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 83,66 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Safety Insurance Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 119,531 Safety Insurance Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Safety Insurance Group-Aktie auf 75,14 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 981,59 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,18 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Safety Insurance Group eine Börsenbewertung in Höhe von 1,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at