Safety Insurance Group Aktie

Safety Insurance Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 634719 / ISIN: US78648T1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Langfristige Performance 20.11.2025 16:04:23

NASDAQ Composite Index-Wert Safety Insurance Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Safety Insurance Group von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Safety Insurance Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurden Safety Insurance Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 83,66 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Safety Insurance Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 119,531 Safety Insurance Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Safety Insurance Group-Aktie auf 75,14 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 981,59 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,18 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Safety Insurance Group eine Börsenbewertung in Höhe von 1,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Safety Insurance Group Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Safety Insurance Group Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Safety Insurance Group Inc. 75,20 0,08% Safety Insurance Group Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:12 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
16:51 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen