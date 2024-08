NASDAQ Composite Index-Papier SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SKF Group (B, Fria)-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem SKF Group (B, Fria)-Papier an der Börse STO ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 149,65 SEK wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 SEK in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,668 SKF Group (B, Fria)-Aktien im Depot. Die gehaltenen SKF Group (B, Fria)-Anteile wären am 08.08.2024 125,29 SEK wert, da der Schlussstand 187,50 SEK betrug. Mit einer Performance von +25,29 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

SKF Group (B, Fria) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 85,71 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at